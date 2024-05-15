Росберг: Антонелли нужно сильно провести сезон в Ф2

Кими Антонелли пришёл в программу Mercedes в 11 лет, юниорская карьера получилась успешной и сейчас 17-летнего итальянца считают одним из фаворитов на замену Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне – недавно для него запросили суперлицензию, но чемпион мира 2016 года Нико Росберг не советует команде спешить с принятием решения.

Нико Росберг: «Нет сомнений в том, что Антонелли – будущая суперзвезда, но, к сожалению, с точки зрения времени ему ещё слишком рано думать о переходе в Mercedes, как и Тото Вольффу рано принимать такое решение.

Нужно сильно провести сезон в Формуле 2, чтобы сразу перейти в Mercedes, иначе есть смысл какое-то время провести в Williams или какой-то другой команде».

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