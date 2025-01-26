Кривбасс в напряженной борьбе переиграл Старый Луцк в Суперлиге FAVBET-2024/25

Криворожская команда вышла на чистое третье место в турнирной таблице

Кривбасс добыл сложнейшую победу над Старым Луцком в матче ровенского бабла Суперлиги FAVBET-2024/25 — 66:63.

Коллектив Александра Вороны, считавшийся фаворитом встречи, провел сильную первую четверть, по ходу ее ведя в счете +10, а завершив с шестиочковым преимуществом. Далее Старый Луцк включился в борьбу, отыграл отставание и даже вышел вперед, но концовку второй четверти лучше провел Кривбасс, выигравший первую половину игры 37:31.

Почти всю третью 10-минутку криворожане были впереди, однако рывок Луцка позволил ему вырваться вперед под конец. В решающей четверти инициативой владела уже команда Дмитрия Чайковского, но соперник всю дорогу держался на расстоянии 2-4 очков.

Последние пара минут выдались максимально драматичными. Команды поочередно несколько раз выходили вперед. И решающее слово все-таки осталось за Кривбассом, а героем концовки стал Артем Водолазский с двумя решающими трехочковыми бросками.

Кривбасс вырывает в волевом стиле вторую победу за два дня — напомним, вчера он здесь же, в Ровно, в схожем ключе переиграл местный БК (66:64). 10-я виктория в 19 матчах позволила криворожской команде выйти на чистое третье место в турнирной таблице. Старый Луцк остался седьмым, потерпев четвертое поражение в последних пяти встречах.

Двухдневный бабл завершится сегодня противостоянием БК Ровно — Черкасские Мавпы, начало — в 17:00.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Старый Луцк — Кривбасс — 63:66 (14:20, 17:17, 19:11, 13:18)

Старый Луцк: Лесик (20 + 10 подборов), Прозапас (17 + 4 подбора + 4 передачи — 5 потерь), Горобченко (9 + 5 подборов — 9 потерь), Липовцев (8 + 4 подбора), Дупин (6 + 6 подборов + 3 блок-шота), Лавани (3)

Кривбасс: Бублик (16 + 7 подборов + 4 перехвата), Водолазский (12 + 4 подбора), Ловингс (11), Быков (9 + 8 подборов + 4 перехвата), Келли (7), Товкач (4 + 5 подборов), Триколенко (4), Хант (3)

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