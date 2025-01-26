ATP Challenger Tour. Марченко прервал серию из десяти поражений, Урсу отыграл пять матболов в своем стартовом матче сезона

Украинские теннисисты провели стартовые матчи в квалификации турниров ATP Challenger Tour



Илья Марченко (№533 АТР) вышел в финальный раунд квалификации на «челленджере» в Брисбене (Австралия), обыграв австралийца Джошуа Чарльтона (№989 АТР) – 6:7(5), 6:4, 6:2. Украинец 18 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и сделал пять брейков. Поединок продолжался три часа.

Илья Марченко прервал серию из десяти поражений, которая началась в середине мая прошлого года в финале «челленджера» в Тайбэе. За место в основной сетке Илья сыграет против еще одного местного игрока Томаса Брейтвейта (№1075 АТР).

Вадим Урсу (№402 АТР) открыл сезон 2025 года тяжелой победой на старте квалификации «челленджера» в Кобленце (Германия).

Украинец за два часа одолел “нейтрального” Алексея Захарова (№317 АТР), отыграв пять матчболов в решающем сете – 2:6, 6:3, 7:6(5). Урсу подал пять эйсов, допустил десять двойных ошибок, проиграл три гейма на своей подаче и сделал два брейка.

За место в основной сетке Урсу сыграет против десятого сеяного Матса Розенкранца (№377 АТР) из Германии.

btu.org.ua