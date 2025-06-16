Ноттингем. Стародубцева получила статус “лаки лузера” и сыграет в основной сетке против сенсационной чемпионки турнира в Лондоне

Юлия Стародубцева получила возможность сыграть в основной сетке на турнире в Великобритании



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№68 WTA) попала в основную сетку в статусе “лаки лузера” после отказа от участия в турнире чешки Петры Квитовой (травма правого бедра). Напомним, что вчера Стародубцева уступила “нейтральной” Камилле Рахимовой в финале отборочного турнира.

В первом круге основной сетки Юлия Стародубцева сыграет против 37-летней немецкой теннисистки Татьяны Марии, которая вчера сенсационно выиграла титул на соревнованиях WTA 500 в Лондоне.

btu.org.ua