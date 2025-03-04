Мерида. Наварро победила Аванесян и сыграет против “квалифаера” Аранго в финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 500 в Мексике
Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510
Действующая чемпионка: Зейнеп Сёнмез (Турция)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Эмма Наварро (США, 1) – Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:3
Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) – Дарья Сэвилл (Австралия, Q) 6:3, 4:6, 6:2
Эмма Наварро (№10 WTA) во второй раз обыграла Элину Аванесян, с которой встречалась в Окленде в январе прошлого года и проведёт второй финал на уровне Тура. Свой дебютный титул американка выиграла в предыдущем сезоне на турнире WTA 250 в Хобарте.
Эмилиана Аранго (№133 WTA) продлила свою беспроигрышную серию до 11 матчей и впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA. Напомним, что перед выступлением в Мериде колумбийка выиграла титул WTA 125 в Канкуне.
Наварро и Аранго играли друг против друга один раз: в 2023 году американка обыграла представительницу Колумбии в полуфинале турнира ITF W25 в Нейплсе.
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