Рим. Синнер отдал всего один гейм Рууду в четвертьфинальном матче

Янник Синнер вышел в полуфинал на турнире ATP 1000 в Италии



Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • €9,645,265

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) – Каспер Рууд (Норвегия, 6) 6:1, 6:0

Итальянский теннисист выиграл четвертый из четырех матчей против Рууда и одержал 25-ю победу подряд. Также Синнер прервал беспроигрышную серию норвежца, который перед турниром в Риме, выиграл титул ATP 1000 в Мадриде.

Янник Синнер впервые вышел в полуфинал на домашнем “Мастерсе” и в целом проведет 11-й полуфинал на таком уровне, в том числе третий на грунтовом покрытии.

За место в финале итальянец будет бороться с Томми Полом, которого обыграл три раза в четырех встречах. В прошлом сезоне Синнер победил американца на Открытом чемпионате США.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua