US Open. Дрэйпер обыграл десятую ракетку мира и сыграет против Синнера в своём первом полуфинале турнира Grand Slam

На Открытом чемпионате США состоялись заключительные четвертьфиналы

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Даниил Медведев (-, 5) 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) – Алекс де Минор (Австралия, 10) 6:3, 7:5, 6:2

Янник Синнер провёл 13-ю встречу с Медведевым на уровне Тура и праздновал шестую победу, при этом взял реванш за поражение в четвертьфинале Уимблдона. В этом году Синнер обыгрывал Медведева в финале Australian Open и полуфинале “Мастерса” в Майами. Итальянец продлили свою беспроигрышную серию после титула на турнире ATP 1000 в Цинциннати, выиграв девятый матч подряд. Янник в четвёртый раз вышел в полуфинал турнира Grand Slam (впервые на US Open) и будет бороться за второй полуфинал.

Джек Дрэйпер (№25 ATP) записал в свой актив первую победу за четыре сыгранных матча против де Минора. В этом сезоне британец уступил австралийскому теннисисту в полуфинале турнира ATP 500 в Акапулько, где Алекс в итоге стал чемпионом. Дрэйпер четвёртый раз в карьере обыграл игрока, входящего в топ-10 мирового рейтинга. Второй раз это произошла на турнире Grand Slam: два года назад Джек был сильнее Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open. Также отметим, что британец – единственный полуфиналист на US Open, который не проиграл ни одного сета за пять сыгранных матчей.

Янник Синнер и Джек Дрэйпер играли друг против друга один раз: в 2021 году британец был сильнее представителя Италии на травяном турнире ATP 500 в Лондоне.

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