Эдриан Ньюи в Aston Martin: главные выводы

Лоуренс Стролл, владелец Aston Martin F1, назвал переход Эдриана Ньюи в его команду «новостью огромной важности». И это вовсе не преувеличение, учитывая впечатляющий список достижений самого успешного конструктора гоночных машин в истории Формулы 1.

Журналисты британского издания The Race после сегодняшнего события попытались выделить несколько главных моментов.

Неожиданный поворот

Эдриан Ньюи известен своим уникальным подходом к работе, и в Red Bull Racing в последние годы сотрудничества он был на особом положении. Можно было ожидать, что при переходе в любую другую команду, в которой более традиционная для Формулы 1 организационная структура, ему придётся занять некую более традиционную должность.

Однако его роль официально называется «управляющий технический партнёр», что тоже звучит довольно непривычно. По словам Лоуренса Стролла, он будет «лидером, задающим команде направление развития».

Ньюи подтвердил: «Всё своё время я буду посвящать команде. Я обязан это делать, это необходимость».

Дело в том, что на базе Red Bull он работал только три дня в неделю, но теперь ему предстоит взять на себя не только руководство разработкой машины 2026 года, но и заниматься реформированием команды, чтобы она как можно лучше подготовилась к переходу на новый технический регламент.

Поскольку Ньюи уже 65, вряд ли так будет продолжаться бесконечно, и скорее всего уже есть договорённости, что через несколько лет его нагрузка несколько снизится. Т.е. постепенно его подход к делу станет примерно таким же, каким был в Red Bull, и он займётся «чистым творчеством», сможет уделять время каким-то другим проектам и т.д.

Но однозначно, что на первых порах, приступив к работе 1 марта следующего года, он станет не почётным консультантом с неконкретными обязанностями, а полностью, на 100% будет вовлечён в новый для него проект. И это, конечно, не может не удивлять соперников Aston Martin и даже вселять в них некоторый страх.

Ньюи предстоит реформировать команду

Один из главных выводов, которые можно сделать после представления Ньюи прессе, состоит в том, что он становится партнёром Лоуренса Стролла. Причём не только потому, что он войдёт в число акционеров Aston Martin F1: ему доверено реформировать команду и перекроить её технический департамент так, как он считает нужным.

Стролл уже дал понять, что за «структурные преобразования будет отвечать Эдриан».

При этом уже подписаны контракты с целым рядом высококлассных технических специалистов, в частности, Энди Кауэлл займёт должность главного исполнительного директора, Боб Белл стал исполнительным техническим директором, Энрико Кардиле – главным техническим директором. И это далеко не полный список.

Таким образом, Ньюи есть на кого опираться, но, судя по всему, он может затеять какие-то новые кадровые перестановки, и нельзя исключать, что свои посты в команде сохранят не все. Однако Стролл наверняка пообещал Ньюи довольно большую свободу действий и постарается не загружать его повседневной административной работой – для этого есть другие управленцы.

Как Строллу удалось убедить Ньюи

Гонорары, которые исчисляются десятками миллионов фунтов стерлингов, не повредят банковскому счёту Ньюи, однако все сходятся во мнении, что финансовый фактор не был решающим.

Какое-то время назад Лоуренс Стролл устроил для своего будущего «технического партнёра» специальную экскурсию по новой базе Aston Martin, и тот воочию убедился в масштабности планов и в том, что условия для их реализации уже созданы.

Стролл увлёк Ньюи идеей через несколько лет вывести команду из середняков в лидеры – подобные подвиги Эдриан совершал уже не раз, достаточно вспомнить хотя бы примеры Williams и Red Bull. Однако есть во всём этом и элемент новизны: Ньюи предложено стать акционером Aston Martin F1 и лично заняться её реформированием.

Сегодня он заявил, что такого ему ещё никогда не предлагали: достоверно известно, что во второй половине 90-х он был готов приобрести долю в Williams, чтобы в том числе влиять на выбор гонщиков. Однако Фрэнк Уильямс и Патрик Хед ему отказали, поскольку не хотели делиться полномочиями. Ньюи это не понравилось, и он перешёл в McLaren. Всё остальное уже история.

Возможно, когда-нибудь Эдриан более подробно поведает о причинах, заставивших его расстаться с Red Bull, ведь спустя годы он рассказал о том, как менялось его отношение к сотрудничеству с Williams и McLaren. А пока он с неподдельным энтузиазмом берётся за новый проект – в том, что это именно так, могли убедиться все, кто следил за сегодняшней пресс-конференцией, ведь Эдриан вполне искренне улыбался, а глаза его по-настоящему горели, поскольку он уже в предвкушении предстоящего приключения. Возможно, последнего в его славной карьере.

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