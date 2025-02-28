Чемпионка US Open-2021 подверглась преследованию со стороны болельщика во время турнира в Дубае

Пресс-служба WTA опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что британская теннисистка Эмма Радукану подверглась преследованию во время турнира в Дубае



“В понедельник, 17 февраля, к Эмме Радукану в общественном месте подошёл мужчина, который демонстрировал навязчивое поведение. Этот же человек был опознан в первых рядах во время матча Эммы во вторник на турнире в Дубае и впоследствии выдворен. Ему будет запрещено посещать все мероприятия WTA до оценки угрозы.

Безопасность игроков является нашим приоритетом, и турниры получают рекомендации по обеспечению лучшей безопасности для международных спортивных мероприятий. WTA активно работает с Эммой и её командой, чтобы обеспечить её благополучие и оказать любую необходимую поддержку. Мы по-прежнему привержены сотрудничеству с турнирами и их службами безопасности по всему миру, чтобы поддерживать безопасную среду для всех игроков”.

По ходу своего матча второго круга против чешской теннисистки Каролины Муховой Эмма Радукану расплакалась во время общения с судьёй на вышке. После небольшой паузы британка продолжила поединок, в котором в итоге потерпела поражение со счетом 6:7(6), 4:6.

btu.org.ua