Лейкерс обыграли Тимбервулвз, Денвер проиграл Милуоки в регулярном чемпионате НБА

Алексей Лэнь на площадке не появлялся

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в ночь на 28 февраля, состоялись пять матчей.

Украинский центровой Алексей Лэнь не принимал участия в победе Лос-Анджелес Лейкерс над Миннесотой Тимбервулвз (111:102). Также отметим победу Даллас Маверикс над Шарлотт Хорнетс — 103:96.

НБА. Регулярный чемпионат

Орландо Мэджик — Голден Стэйт Уорриорз — 115:121 (34:23, 32:29, 21:40, 28:29)

Милуоки Бакс — Денвер Наггетс — 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)

Даллас Маверикс — Шарлотт Хорнетс — 103:96 (25:24, 25:25, 23:18, 30:29)

Финикс Санз — Нью-Орлеан Пеликанс — 116:124 (30:35, 32:26, 29:27, 25:36)

Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз — 111:102 (33:17, 25:30, 26:26, 27:29)

Источник