Кемпер. Сачко прошел квалификацию и сыграет против четвертого сеяного в основной сетке, Овчаренко проиграл на старте отборочного турнира

Украинские теннисисты на этой неделе выступают на “челленджере” во Франции



Кемпер, Франция • 20-26 января • хард (зал) • €181,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Виталий Сачко (№417 АТР) проводит свой первый турнир в 2025 году. В первом раунде отборочной сетки украинец победил второго сеяного Робена Бертрана (№266 АТР) из Франции – 0:6, 6:4, 6:2, а в финале квалификации нанес поражение седьмому номеру посева французу Корентену Денойи (№297 АТР) – 6:3, 6:3.

В первом круге основной сетки Виталий Сачко сегодня встретится с четвертым сеяным 93-й ракеткой мира Отто Виртаненом из Финляндии. В 2023 году украинец проиграл в их очном поединке на “челленджере” в Лилле.

Не смог пробиться в основную сетку соревнований лидер украинского мужского рейтинга Александр Овчаренко (№314 АТР). В первом круге квалификации он потерпел поражение в матче против словака Милоша Кароля (№415 АТР) – 6:4, 3:6, 4:6.

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