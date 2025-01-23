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Хоккей

Мерзликинс и Мэттьюс перепутали клюшки и заработали удаления

Мерзликинс и Мэттьюс перепутали клюшки и заработали удаления

Остон Мэттьюс с вратарской клюшкой.

На 7-й минуте первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» — «Торонто» голкипер «Блю Джэкетс» Элвис Мерзликинс и нападающий «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс заработали по двухминутному штрафу.

Во время атаки на ворота «Коламбуса» вратарь завладел клюшкой форварда, который быстро схватил лежащую на льду клюшку голкипера, но заметив подмену, выбросил ее.

Тем не менее, Мэттьюс получил удаление за «Опасное снаряжение», а Мерзликинс — за «Задержку клюшки соперника».

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