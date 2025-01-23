Ландо Норрис: Я достаточно хорош, чтобы выиграть титул

В прошлом сезоне Ландо Норрис одержал четыре победы и занял второе место в личном зачёте. Гонщик McLaren рассказал, что такие результаты придали ему уверенность в своих силах, и в 2025-м он готов бороться за титул с любыми соперниками.

Ландо Норрис: «Я очень горжусь своими выступлениями в прошлом сезоне. Горжусь тем, что в условиях прессинга, под которым находилась наша команда, я смог себя проявить. Да, я ошибался, но в то же время учился на своих ошибках.

Перед началом нового сезона мы должны сказать себе: «У нас есть всё необходимое, у нас есть машина». Я считаю себя достаточно хорошим гонщиком, и у меня есть все необходимые качества.

Я с воодушевлением жду сезон 2025 года, поскольку знаю, что уже многому научился и добился прогресса. Теперь я готов бороться со всеми. В прошлом мне не хватало уверенности, но за 2024 год я обрёл её достаточно. Я уверен, что достаточно хороший гонщик, чтобы выиграть титул в предстоящем сезоне. И я смогу дать бой любому сопернику, кто захочет со мной побороться».

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