Непобежденный супертяж нацелился на россиянина после победы над украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Лабинот Джоджай

23 марта в Загребе (Хорватия) состоится вечер бокса от промоутера Ахмета Онера и его компании Arena Box Promotions.

Главным событием станет титульный бой в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) – на ринге встретятся чемпион Европы Лабинот Джоджай (20–0–1, 16 КО) из Косово и россиянин Мурад Алиев (13–0, 10 КО), который выступает под флагом Франции.

Джоджай в ноябре прошлого года сенсационно одолел украинца Александра Захожего единогласным решением судей. Косовар завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.

Алиев является участником Олимпийских игр 2020 года и серебряным призером Европейских игр (2019). В декабре прошлого года боксер в шестом раунде нокаутировал итальянца Давиде Брито.

sport.ua