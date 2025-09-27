Джейк Пол заработает сумасшедшие деньги за бой против Джервонты Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер и шоумен Джейк Пол определился со своим следующим оппонентом. Его соперником станет непобедимый американский чемпион мира в легком весе Джервонта Дэвис.

Джейк Пол признался, что за этот поединок он получит кругленькую сумму – около 50 миллионов долларов США.

29 июня в десятираундовом поединке Джейк Пол победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.

2 мая Дэвис провел защиту титула против Лемунта Роуча – бой завершился вничью.

