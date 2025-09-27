Connect with us
Футбол

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Кажется, что этот матч должен стать отличным индикатором для того, чтобы определить, насколько глубокий кризис у "Челси". Это просто временный испуг, или команда действительно потерялась? Им будет противостоять сильный и собранный коллектив. Смогут ли лондонцы победить в этой игре?

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    Английская Премьер-лига. 6-й тур.

    27 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

    Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча “Челси” — “Брайтон” Смотреть трансляцию

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

