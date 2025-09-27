Челси – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кажется, что этот матч должен стать отличным индикатором для того, чтобы определить, насколько глубокий кризис у "Челси". Это просто временный испуг, или команда действительно потерялась? Им будет противостоять сильный и собранный коллектив. Смогут ли лондонцы победить в этой игре?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 27 сентября.

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир)

Трансляция: Setanta Sports

