ФЬЮРИ: «Я еще не начал свой тренировочный лагерь. С Усиком я сделаю...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри высказался о реванше с украинским боксером Александром Усиком.

«Я еще не готовлюсь к реваншу. Я еще не начал свой тренировочный лагерь и скоро еще не начну. У меня еще примерно 13 недель до боя. В лагерь я еду за 6-7 недель до начала боев. Я готов зажигать. Что я сделаю с Усиком? Я нокаутирую его в реванше, я не буду доводить на этот раз до решения судей», – заверил Фьюри.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua