Компания Groq становится партнёром McLaren Racing

Американская компания Groq, которая занимается технологиями искусственного интеллекта, стала новым официальным партнёром McLaren Racing.

Groq будет обеспечивать технологическую поддержку McLaren, взяв на себя адаптацию своих разработок в области ИИ к задачам, которые решает команда в Формуле 1.

Как сообщает McLaren в своём пресс-релизе, в частности, технологии Groq будут применяться в области расчётов тактики, поскольку позволяют в режиме реального времени производить всесторонний анализ с учётом множества факторов, что позволит сделать этот процесс более эффективным.

Ник Мартин, коммерческий директор: «В Формуле 1 необходимо добиваться результатов в условиях прессинга, поэтому мы очень рады началу сотрудничества с Groq, что поможет быстро принимать необходимые решения для поддержки наших усилий, направленных на то, чтобы оставаться на лидирующих позициях».

Логотипы Groq появятся на машинах McLaren начиная с предстоящего Гран При Сингапура.

