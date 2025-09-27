Примейра. Бенфика – Жил Висенте 2:1. Обзор матча

Гости отрыли счет, но еще до перерыва, несмотря на равную игру, "орлы" вышли вперед. Во 2-м тайме команда из Барселуша гораздо чаще создавала моменты и даже забила, но с офсайда. Анатолий Трубин совершил 7 сейвов и помог отстоять преимущество. Подопечные Жозе Моуринью набирают 17 баллов и 5 октября будут играть в гостях против лидера чемпионата – "Порту". У соперника остается 13 очков и впереди домашний поединок с "Эштрелой".

Примейра. 7-й тур

Лиссабон. Эштадиу да Луж

Бенфика – Жил Висенте 2:1

Голы: Павлидис, 18', 26' (п) – Эстевес, 11'

Удаление: Эверттон, 90'+9 (ЖВ)

