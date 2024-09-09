С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известное издание Forbes подсчитало доходы украинских спортсменов, а самым высокооплачиваемым в рейтинге стал боксер Александр Усик, который за последний год заработал 54 миллиона долларов.

Сообщается, что речь идет о гонорарах и призовых. В этом году Усик провел поединок против Тайсона Фьюри за все титулы супертяжелого веса. В конце года запланирован бой-реванш (не учтен в данном подсчете).

Вторым самым высокооплачиваемым украинским спортсменом назван игрок «Арсенала» Александр Зинченко с зарплатой 10 миллионов долларов в год. Топ-3 замыкает вингер «Челси» Михаил Мудрик – 6,6 миллиона долларов.

В топ-5 входят еще два футболиста – Анатолий Трубин (4,2 млн долларов) и Артем Довбик (3,9 млн долларов). На шестом месте находится боксер Василий Ломаченко, который в этом году провел один бой, завоевав титул IBF легкого веса.

Отметим в списке баскетболистов НБА Святослава Михайлюка и Алексея Лэня, а также теннисисток Элину Свитолину и Марту Костюк.

Михайлюк после успешного сезона в «Бостоне» подписал первый в карьере большой контракт – с клубом «Юта Джаз». А Лэнь переоформил контракт с «Сакраменто».

В топ-15 входят 9 футболистов, два боксера, два баскетболиста и две теннисистки.

Список Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Украины

sport.ua