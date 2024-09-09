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Футбол

Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче

Филип Костич временно покинул итальянский клуб

Ювентус отправил своего хавбека в аренду в Фенербахче

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

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    • "Ювентус" официально объявил, что сербский левый полузащитник Филип Костич проведет сезон 2024/25 на правах аренды в "Фенербахче".

    Переход в турецкий клуб сэкономит туринцам более 3 миллионов евро в этом году на заработной плате.

    Костич перешел в туринский клуб из франкфуртского "Айнтрахта" летом 2022 года за 14,7 миллиона евро и провел 87 матчей за "бьянконери", забив три гола и отдав 15 результативных передач.

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