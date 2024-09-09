Соревнования пройдут с 11 по 15 сентября в Монголии

Мужская и женская сборные Украины U-23 объявили составы для участия в чемпионате мира по баскетболу 3×3.

Мужская сборная Украины U-23: Никита Когут, Владислав Мустяца, Ярослав Карпюк, Лев Кошеватский.

11 сентября сине-желтые сыграют против Испании и Франции, а 13 сентября будут противостоять Алжиру и Египту. В случае выхода из группа, вся стадия плей-офф (начиная с четвертьфинала) пройдет 15 сентября.

Женская сборная Украины U-23: Ирина Бугаева, Анастасия Ковтун, Анастасия Кучеренок, Богдана Лапхан.

11 сентября наша женская сборная будет противостоять Австрии и Бенину, а 13 сентября — сыграет с Венгрией и Китаем. В случае выхода из группы, вся стадия плей-офф, как и в мужском турнире, пройдет в один день — 15 сентября.

Чемпионат мира U-23 по баскетболу 3×3 состоится в Улан-Баторе (Монголия) с 11 по 15 сентября.

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