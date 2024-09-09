В Лас-Вегасе определились c концертной программой

Организаторы Гран При Лас-Вегаса представили часть концертной программы, которая будет сопровождать 22 этап сезона, запланированный на предпоследний уик-энд ноября.

Хедлайнерами станут британский электронный дуэт Snakehips, американский рэпер Big Boi и канадский артист Эван Уайт, ныне перебравшийся в Калифорнию, выступающий под сценическим псевдонимом Vandelux и тоже работающий жанре электронной танцевальной музыки.

Также болельщиков будут развлекать немецкая техно-группа Meute, музыку которой могут помнить поклонники сериала «Вавилон-Берлин», и DJ Shift. Как явствует из опубликованного сегодня пресс-релиза, это ещё не вся концертная афиша, и вскоре будут объявлены имена других исполнителей.

Концерт Vandelux пройдёт в четверг, 21 ноября на Silver Stage, т.е. на «Серебряной сцене», расположенной в конце старт-финишной прямой между 1-м и 3-м поворотами трассы – там же находится и весьма просторная фан-зона.

В пятницу на этой же площадке выступит Big Boi, ныне работающий сольно, а ранее входивший в состав дуэта Outkast; в субботу его сменят британские электронщики из Snakehips.

Даже если это имя вам мало что говорит, послушайте их старый хит All My Friends, и скорее всего его вы вспомните по первым же тактам. Только на YouTube у клипа на эту песню более 70 млн. просмотров.

«На Серебряной сцене болельщики увидят и выступления артистов мирового уровня, и своих любимых гонщиков. Находится она в самом центре самой большой фан-зоны гонки, где для наших гостей во все дни уик-энда будут организованы самые разнообразные развлечения», – добавила Эшли Гудхью-Уайт, вице-президент Гран При Лас-Вегаса, отвечающая за культурную программу.

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