Тоттенхэм установил клубный рекорд АПЛ по xG в одном матче. Показатель выше, чем суммарно в домашних играх МЮ

Шпоры показали динамичный и атакующий футбол на Олд Траффорд

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В 6-м туре Премьер-лиги лондонская команда разбила в гостях "Манчестер Юнайтед" (3:0). Подопечные Постекоглу открыли счет уже на 3-й минуте, а к концу первого тайма получили численное преимущество.

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В этом поединке "Тоттенхэм" установил свой рекорд АПЛ по xG в одной встрече – 4.67 (у хозяев – 0.97). В активе "шпор" 24 удара, 10 из которых попали в створ.

Стоит отметить, что этот показатель выше, чем у "красных дьяволов" во всех домашних матчах в текущем чемпионате. Так, в игре против “Фулхэма” xG равнялся 1.50, против “Ливерпуля” – 1.29.

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