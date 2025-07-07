Лоусон в Гудвуде сядет за руль RB7 в цветах Racing Bulls

Команда Racing Bulls объявила, что возвращается в Гудвуд и на традиционном Фестивале скорости в этот уик-энд её будет представлять Лиам Лоусон.

В этом году фестиваль посвящён 75-летию Формулы 1, и Лиаму предстоит принять участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм за рулём машины RB7, которая будет выкрашена в актуальные цвета Racing Bulls. Также эту машину попеременно с ним будут пилотировать Дэвид Култхард, бывший гонщик Формулы 1, победитель 13 Гран При, и Патрик Фризахер.

В своё время австриец провёл 11 гонок за Minardi, а в последнее время сотрудничает с Red Bull и в основном принимает участие в демонстрационных заездах.

Петер Байер, исполнительный директор Racing Bulls: «Поскольку мы продолжаем праздновать 75-летие Формулы 1, то вместе с Red Bull Racing готовимся к возвращению на Фестиваль скорости в Гудвуде.

Я рад, что Лиам примет участие в соревнованиях по скоростному подъёму на холм, и свидетелями этого очень яркого события станут страстные и преданные автоспортивные болельщики».

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