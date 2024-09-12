Профсоюзы Renault поддержали протест мотористов Вири

Похоже, в концерне Renault недооценили последствия возможного решения о закрытии программы разработки силовых установок для Формулы 1, хотя оно вроде бы ещё не принято.

Однако руководство французского концерна ищет возможность существенно сократить расходы на свою заводскую команду, и один из сценариев, которые уже обсуждаются, состоит в переходе Alpine F1 на двигатели Mercedes в 2026 году.

Профсоюзные активисты, работающие в моторостроительном подразделении в Вири-Шатийон, уже громко заявили о своём протесте, и мы об этом рассказывали. Но перед Гран При Азербайджана во Франции готовится более масштабная акция, которая должна проходить сегодня днём у штаб-квартиры концерна в парижском пригороде Булонь-Бийанкур. Её поддержал профсоюз работников Renault в знак солидарности с мотористами Вири.

«К сотрудникам Вири присоединятся делегации профсоюзов Renault Group в знак протеста против отказа от двигателей Renault в Формуле 1 в демонтажа автомобильной индустрии Франции , – говорится в заявлении, которое цитирует The Race. – То, что происходит сейчас в Вири происходит в масштабе всей Renault Group на протяжении нескольких лет».

По информации британского издания, на этом фоне уже начались переговоры профсоюзов с представителями высшего руководства концерна, в том числе с участием его главы, Луки де Мео.

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