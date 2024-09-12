Усик и еще топ-9 украинских супертяжей по версии Boxrec

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Александр Усик – непобедимый чемпион, настоящая гордость Украины и мирового бокса, который удерживает титулы в супертяжелом весе. Однако вопрос о следующем лидере в этом дивизионе среди украинцев остается открытым. Вероятно, в ближайшее время новой звезды уровня Усика не появится, но это не значит, что у украинского бокса нет перспектив.

Есть несколько активно развивающихся бойцов, которые могут претендовать на высокие достижения. Представляем вам подборку топ-10 украинских боксеров супертяжелого веса по версии Boxrec.

Александр Усик

Рекорд: 22-0, 14 КО

Титулы: Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Усик – главная звезда украинского и мирового бокса. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях и имеет в своем активе победы над самыми крутыми боксерами крузервейта и хевивейта. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Усик вписал свое имя в историю мирового бокса, а его достижения в ближайшее время вряд ли кто-то сможет повторить.

Александр Захожий

Рекорд: 19-0, 15 КО

Титулы: действующий чемпион Европы по версии EBU

instagram.com/zakhozhiy_alexandr

Захожий известен своими габаритами, сильным ударом и поразительной серией побед, большинство из которых были досрочными. В прошлом поединке Захожий завоевал титул чемпиона Европы, победив немца Гранита Шалу, который на тот момент имел 15 побед и ни одного поражения. Скорее всего, в следующих нескольких боях украинец проведет несколько защит титула, что поднимет его в рейтингах и приблизит возможность провести бой за титул чемпиона мира.

Владислав Сиренко

Рекорд: 21-0, 18 КО

Титулы: Чемпион WBC Asia, чемпион WBO Asia Pacific

MixedZone. Владислав Сиренко

Один из самых перспективных украинских супертяжеловесов, который, вероятно, заслуживает быть на 2-м месте в рейтинге украинских боксеров хевивейта. Он известен своей техникой и поразительным процентом нокаутов. В своем послужном списке у Сиренко есть победы над Александром Устиновым, Андреем Руденко, Денисом Бахтовым и Камилем Соколовским. С началом полномасштабной войны в карьере Сиренко начались неудачи: травма бицепса, простои между боями, поединки со значительно более слабой оппозицией. Недавно в карьере Сиренко начались положительные перемены. Украинец подписал контракт с одним из самых влиятельных промоутеров – Фрэнком Уорреном, работающим со многими звездами хевивейта, среди которых Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа, Джозеф Паркер, Дерек Чисора и другие. Поэтому ожидаем от Сиренко ярких боев с топами, тем более, что Влад давно заслуживает боксировать со звездами профи-бокса.

Виктор Выхрист

Рекорд: 12-1, 8 КО

PBC. Виктор Выхрист

Бывший чемпион Европы среди любителей, успешно перешедший в профессиональный бокс, одержавший победы над известными соперниками, такими как Кевин Джонсон, Франклин Лоуренс и Яго Киладзе. В 2023 году украинец потерпел поражение от Леньера Перо (11-0, 8 КО). Последний поединок Виктора состоялся в феврале 2024 года в Германии, где он победил аргентинца Маркоса Антонио Аумаду техническим нокаутом в четвертом раунде. Выхрист обладает мощным джебом и великолепной техникой, напоминающей стиль Владимира Кличко. Украинец продолжает активно развиваться в профессиональном боксе и имеет все шансы стать одним из ведущих бойцов супертяжелого веса в мире.

Цотне Рогава

Рекорд: 9-0, 7 КО

НОК. Цотне Рогава

Мощный и агрессивный боец, активно развивающий свою карьеру в супертяжелом весе. До начала карьеры в профессиональном боксе Рогава достаточно успешно выступал в любительском боксе. Он являлся членом национальной сборной команды Украины, участвовал в Олимпийских играх-2020. Также Рогава был чемпионом в кикбоксинге и чемпионом мира по Муай Тай в тяжелом весе. Его стиль отличается агрессивностью и силой. Следующий бой украинца намечен на 28 сентября. Соперником Рогавы станет американец Александр Флорес (19-4-1, 17 КО)

Андрей Новицкий

Рекорд: 12-0, 10 КО

Instagram. Андрей Новицкий и Чжан Чжилей

Молодой талант, стремительно поднимающийся в рейтингах. В июле 2024 года Новицкий получил титул WBC International, нокаутировав Кита Райделла Мейса-младшего в первом раунде. Украинец также выступал в андеркарде поединка Джошуа – Нганну в Саудовской Аравии, где одержал техническую победу над Хуаном Торресом.

Игорь Шевадзуцкий

Рекорд: 11-2, 9 КО

nstagram. Игорь Шевадзуцкий

Известный агрессивным стилем и мощными ударами Шевадзуцкий постепенно делает себе имя на международном уровне. Имеет в своем активе победу над крепким середняком Камилем Соколовским. Уступал украинец только Мартину Баколе досрочно и Кубрату Пулеву единогласным решением судей. Как сложится карьера Шевадзуцкого, сложно прогнозировать, но мы точно еще не раз увидим его в ринге с известными соперниками.

Андрей Руденко

Рекорд: 36-7, 22 КО

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон и Андрей Руденко

Опытный ветеран, обладающий большим послужным списком боев против сильных соперников, каждому из которых создавал проблемы в ринге. Руденко известен своими поединками против топовых боксеров мира, таких как Александр Поветкин и Агит Кабайел. Одним из самых больших достижений в его карьере было завоевание титула WBC International Silver в 2016 году. Руденко неоднократно входил в мировые рейтинги WBA, WBO, IBF и WBC. Продолжает активно выступать на профессиональной арене и уже 28 августа украинец проведет бой против непобежденного британца Джонни Фишера.

Александр Грицив

Рекорд: 7-0, 6 КО

B1 Boxing

25-летний боксер из Львова, являющийся одним из перспективных представителей украинского бокса. В своей любительской карьере он одержал ряд значимых побед, в частности стал победителем Международного турнира Acropolis Cup в Афинах в 2022 году.

На профессиональном ринге Грицив дебютировал в декабре 2021 года в шоу от ULions Boxing Promotions. В настоящее время Грицив на контракте в недавно основанной промоутерской компании KO Promotion, успешно проведшей во Львове два международных боксерских шоу. 14 сентября Грицив проведет свой 8-й поединок в третьем шоу от KO Promotion, где его поединок станет главным событием вечера.

Дмитрий Безус

Рекорд: 10-2, 5 КО

Instagram. Дмитрий Безус

Дмитрий Безус перешел в профи-бокс после успешной карьеры в тайском боксе и К1, где становился чемпионом мира и Европы. В профи-боксе Безус неплохо стартовал, но в последних двух поединках украинец потерпел два досрочных поражения от проспектов супертяжелого веса. Кстати, Безус проигрывал Джонни Фишеру, с которым 28 сентября будет боксировать Андрей Руденко.

sport.ua