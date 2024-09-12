Гвадалахара. Осорио совершила невероятный камбэк во втором круге, Гадецки впервые вышла в 1/4 финала на уровне Тура

Результаты матчей среды на турнире WTA 500 в Мексике

Гвадалахара, Мексика • 9-15 сентября • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Мария Саккари (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камила Осорио (Колумбия) – Вероника Кудерметова (-, 7) 7:6(5), 6:7(2), 7:5

Камилла Рахимова (-) – Виктория Азаренко (-, 3) 6:2, 3:0 (отказ)

Мартина Тревисан (Италия) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:4, 6:4

Оливия Гадецки (Австралия, Q) – Даниэль Коллинс (США, 2) 6:3, 6:3

Камила Осорио в решающем сете своего матча уступала со счётом 0:5, после чего выиграла семь геймов подряд. Колумбийская теннисистка сыграет 13-й четвертьфинал в Туре и первый на турнире WTA 500. За выход в полуфинал Осорио будет бороться с Камиллой Рахимовой и попробует остановить её победную серию после титула WTA 125 в этом же городе на прошлой неделе.

Оливия Гадецки (№152 WTA) взяла реванш у Даниэль Коллинс (№11 WTA) за поражение в марте на турнире WTA 250 в Остине и во второй раз в карьере обыграла представительницу топ-20 мирового рейтинга. В начале 2021 года австралийская теннисистка была сильнее Софии Кенин (№4 WTA) на турнире WTA в Мельбурне. Гадецки впервые сыграет в четвертьфинале соревнований уровня WTA-тура, в котором её соперницей будет Мартина Тревисан.

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