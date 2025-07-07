Как прошел первый этап гонок Формулы 1 в Сильверстоуне

Очередной этап Формулы-1 в Сильверстоуне вновь стал одним из самых захватывающих в сезоне. Историческая британская трасса, несмотря на конкуренцию с гонками на Ближнем Востоке и в США, уверенно держит марку. На этом уикенде зрителей ждали дождь, ошибки фаворитов, героизм аутсайдеров и настоящее гоночное безумие. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Президент Формулы-1 Стефано Доменикали подтвердил, что этап в Великобритании останется в календаре надолго, и фанатам можно не волноваться за его будущее.

Ошибка Пиастри: штраф за непредсказуемое торможение

Оскар Пиастри начал гонку уверенно: в переменных погодных условиях он отлично держался на трассе и даже ушёл в отрыв от Макса Ферстаппена на 15 секунд. Однако всё изменилось после сейфити-кара. При подготовке к рестарту Пиастри неожиданно сбросил скорость с 218 до 52 км/ч, едва не спровоцировав столкновение с идущим сзади Ферстаппеном.

Стюарды признали действия опасными и назначили Пиастри штраф в 10 секунд.

Сам Оскар не стал комментировать инцидент подробно, лишь отметил, что «тормозил так же, как и пять кругов назад». В McLaren объяснили ситуацию поздним предупреждением дирекции гонки о завершении режима сейфити-кара. Тем не менее, штраф стоил Пиастри борьбы за победу и позволил его напарнику Ландо Норрису выиграть гонку и сократить отставание в личном зачёте до 8 очков.

Невероятный Хюлькенберг: первый подиум в 239-й гонке

Настоящим героем этапа стал Нико Хюлькенберг. Немец, выступающий за команду Sauber, прорвался с 19-го места на стартовой решетке до подиума. Это его первый финиш в топ-3 за карьеру, и произошло это в его 239-й гонке.

«Это невероятно. Наконец-то! Команда сделала всё идеально — стратегия, питы, выбор шин. Я просто наслаждался», — поделился эмоциями Хюлькенберг.

Пилоты McLaren и другие участники тепло поздравили его с достижением. Теперь Халк может спокойно доезжать сезон и строить планы на переход в Audi, которая вскоре войдет в Формулу-1 с полноценной командой.

Феррари, Мерседес и Ред Булл: уикенд провалов

Этап в Сильверстоуне стал настоящим разочарованием для трёх топ-команд. У Ferrari надежды на высокий результат не оправдались: стратегия с ранним пид-стопом у Леклера оказалась неудачной. Mercedes допустил аналогичную ошибку с Расселлом, а Льюис Хэмилтон, несмотря на родной трек, не смог навязать борьбу даже за подиум.

Red Bull также не справился. Макс Ферстаппен допустил несколько нетипичных промахов — как считают эксперты, из-за выбора настроек под сухую трассу. В результате поул обернулся лишь пятым местом. Юки Цунода вообще стал 15-м, проиграв в темпе даже гонщикам Alfa Romeo и Williams.

Турнирные таблицы: Макларен — лидер уикенда

В Кубке конструкторов Ferrari удерживает второе место, опережая Mercedes всего на 12 очков. Однако Red Bull отстал уже на 50 очков от Скудерии, и это — тревожний сигнал для действующего чемпиона. McLaren, благодаря победе Норриса и баллам Пиастри, снова укрепился в верхушке таблицы и показывает, что может бороться за титул всерьёз.

Напомним, мы также писали про двойной сход Racing Bulls в Сильверстоуне