Боттас: Я нервничал сильнее, чем перед гонкой Формулы 1

Вчера Валттери Боттас дебютировал на бельгийском этапе чемпионата мира по велогонкам на гравийных трассах. По его словам, он ставил перед собой задачу «добраться до финиша, не развалившись по дороге», и эта цель была достигнута.

Он преодолел 182-километровую дистанцию, проходившую по дорогам Фламандского Брабанта, и финишировал на 133-м месте из 232 участников гонки в своей возрастной категории (35-39 лет). Т.е. можно считать, что Валттери выступил на вполне достойном среднем уровне, тем более что среди его соперников были и весьма опытные профессионалы от велоспорта.

Победу в абсолюте одержал 29-летний голландец Матье ван дер Пул, шестикратный чемпион мира по велокроссу, многократный чемпион Европы и Нидерландов.

«Я добрался до финиша этапа чемпионата мира! – прокомментировал Валттери итоги дня. – Как можно было ожидать, пришлось непросто. Перед стартом я нервничал сильнее, чем перед гонкой Формулы 1, ведь соревнование должно было продолжаться шесть часов.

Участников было огромное количество, и в начале гонки на узких участках трассы возникали очереди, а за 5 км до финиша я проколол колесо. Но в остальном я вполне доволен тем, как прошёл мой день в седле велосипеда.

Спасибо всем, кто меня поддерживал по ходу гонки, это было нереально здорово! Безусловно, я надолго запомню этот день!»

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