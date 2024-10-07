Арум дал совет Фьюри на реванш с Усиком

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Американский юрист Боб Арум, который является сопромоутером британского боксера Тайсона Фьюри, высказал мнение о шансах своего клиента в реванше с украинцем Александром Усиком.

Арум призвал Фьюри изменить подход и отношение к Усику, который, напомним, является объединенным чемпионом хэвивейта после победы над Тайсоном в мае этого года.

«Я тогда отдал Фьюри со второго по седьмой раунд и последний. Один судья все увидел с одной стороны, а два с другой. Так что думаю, что у Фьюри есть способности победить Усика. Просто не нужно расслабляться и паясничать. Это вполне выигрышный поединок для Тайсона. Он просто должен быть очень умным в бою», – заявил Арум в комментарии каналу BoxNation.

Ранее Боб Арум назвал условие для проведения боя Фьюри – Джошуа.

sport.ua