Юки Цунода: Я понял, почему RB20 боролась за титул

На тестах в Абу-Даби после завершения сезона Юки Цунода получил возможность сесть за руль машины команды Red Bull Racing. Юки проехал 127 кругов в рамках шинных тестов Pirelli. За рулём второй машины на молодёжных тестах работал Айзек Хаджар.

Айзек Хаджар (15-й): «Сегодня я проехал много кругов на тестах после завершения сезона. На первых двух сериях, которые включали короткие и длинные отрезки, я хорошо почувствовал машину. Тесты получились сложными для команды, поскольку день был насыщенным, но мы многому научились, и я впервые отработал процедуру старта, что было весело.

В этом году я провёл четыре первые тренировки, но они проходили раз в четыре месяца, поэтому я каждый раз старался не забыть ощущения от пилотирования. Я собрал много информации для команды и инженеров, и доволен проделанной работой. Надеюсь, в будущем у меня будет больше подобных возможностей».

Юки Цунода (17-й): «Сегодняшние тесты в Абу-Даби получились весёлыми, поскольку впервые за четыре года я пилотировал другую машину. Я физически ощутил, почему RB20 могла бороться за титул в этом году – она совершенно иначе ощущается на трассе.

День получился очень насыщенным, и я рад этому. Мне предстоит ещё многому научиться, но команда отлично подготовилась к сегодняшнему дню – в боксах была приятная атмосфера.

Машина подходит моему стилю пилотирования, поэтому с адаптацией не возникло проблем. Даже на длинной серии кругов я пилотировал стабильно и смог оценить ограничения машины, что важно, поскольку если не чувствуешь уверенности в машине, то не можешь проводить полноценные тесты.

В данный момент я более чем доволен. Сегодня важно было удостовериться, что после каждого заезда команда получала необходимую информацию».

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