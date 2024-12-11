Александр Усик и Тайсон Фьюри

Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоится большое шоу бокса.

Главным событием станет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).

На ринге встрется украинец Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок состоялся 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде. Александр Усик получил статус абсолютного чемпионом мира после победы разделенным решением судей (114–113, 113-–114, 115–112).

Затем Усик отказался от пояса IBF, оставив его в подарок для победителя боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поэтому титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не стоит на кону в бою-реванше – в списке не хватает этого пояса IBF.

В андеркарде поединка выступят украинские боксеры Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте

Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри

Начало главного поединка ожидается примерно около 01:00 ночи по киевскому времени.

Видеотрансляцию проводят видеосервисы MEGOGO и DAZN.

Все подробности боя будут оперативно доступны на Sport.ua.

Файткард шоу в Эр-Рияде

Александр Усик (22–0, 14 KO) – Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 KO)

Сергей Богачук (24–2, 23 KO) – Ишмаэль Дэвис (13–1, 6 KO)

Даниэль Лапин (10–0, 4 КО) – Дилан Колин (14–0, 4 КО)

Андрей Новицкий (13–0, 10 КО) – Эдгар Рамирес (10–1–1, 4 КО)

Деннис Макканн (16–0–1, 8 KO) – Питер Макгрейл (10–1, 6 KO)

Айзек Лоу (25–2–3, 8 KO) – Ли Макгрегор (14–1–1, 11 KO)

Мозес Итаума (10–0, 8 KO) – Демси Маккин (22–1, 14 KO)

Джонни Фишер (12–0, 11 KO) – Дэвид Аллен (23–6–2, 18 KO)

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