Вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоится большое шоу бокса.
Главным событием станет бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также второстепенной IBO).
На ринге встрется украинец Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок состоялся 18 мая 2024 года в саудовском Эр-Рияде. Александр Усик получил статус абсолютного чемпионом мира после победы разделенным решением судей (114–113, 113-–114, 115–112).
Затем Усик отказался от пояса IBF, оставив его в подарок для победителя боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Поэтому титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не стоит на кону в бою-реванше – в списке не хватает этого пояса IBF.
В андеркарде поединка выступят украинские боксеры Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Начало главного поединка ожидается примерно около 01:00 ночи по киевскому времени.
Видеотрансляцию проводят видеосервисы MEGOGO и DAZN.
Все подробности боя будут оперативно доступны на Sport.ua.
Файткард шоу в Эр-Рияде
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