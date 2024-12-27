Экс-первая ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam открыла четырехзведочный отель

Бывшая первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров Grand Slam Симона Халеп открыла собственный отель.



Гостиница расположена в живописном городе Пояна-Брашов и имеет четыре звезды. Отель Simona Halep предлагает гостям отдых в окружении горных пейзажей. В его интерьере присутствуют элементы, связанные с теннисом и карьерой Халеп, включая фотографии румынской спортсменки с трофеями турниров Grand Slam. Гостей ждут номера с кондиционером и собственным балконом, фитнес-центр, спа-салон с сауной и гидромассажной ванной, а также разнообразные рестораны.

Напомним, что румынская теннисистка вчера объявила, что вновь отложит свое возвращение на корт и пропустит австралийскую серию турниров из-за обострения болей в колене и плече.

“После выступления на выставочном турнире в Абу-Даби я снова почувствовала боль в колене и плече”, – написала в сторис в Instagram Симона. “После длительных обсуждений с командой мы решили, что разумно отложить начало сезона”.

Халеп планировала начать этот год с турнира в Окленде и получила специальное приглашение на квалификацию Australian Open, что могло помочь ей ускорить восстановление рейтинга после скандала, связанного с допингом и последующей дисквалификацией. Теперь румынская теннисистка планирует вернуться на корт на турнире Transylvania Open в Клуж-Напоке в феврале.

btu.org.ua