Хавбек Ромы привлек внимание двух турецких грандов

Никола Залевский в январе может сменить команду

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Левый полузащитник "Ромы" Никола Залевский может покинуть итальянский клуб уже в январское трансферное окно.

Как сообщает Руди Галетти, серьезную заинтересованность в услугах 22-летнего футболиста проявляют турецкие гранды "Фенербахче" и "Бешикташ".

Контракт Никола с римлянами истекает летом 2025 года, и если клуб не продаст его сейчас, то рискует потерять игрока бесплатно.

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