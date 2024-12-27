Роналду: Винисиус должен был получить Золотой мяч. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards

Футболист высказал свое мнение

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Криштиану Роналду высказал свое мнение относительно победителя последнего розыгрыша "Золотого мяча" и обладателя награды "Лучший игрок 2024 года" от Globe Soccer Awards – Винисиуса Жуниора.

"Винисиус Жуниор должен был получить "Золотой мяч", по моему мнению, это было очевидно. Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные", – сказал Роналду.

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