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Футбол

Роналду: Винисиус должен был получить Золотой мяч. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards

Футболист высказал свое мнение

Роналду: Винисиус должен был получить Золотой мяч. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Криштиану Роналду высказал свое мнение относительно победителя последнего розыгрыша "Золотого мяча" и обладателя награды "Лучший игрок 2024 года" от Globe Soccer Awards – Винисиуса Жуниора.

    "Винисиус Жуниор должен был получить "Золотой мяч", по моему мнению, это было очевидно.

    Это было несправедливо. Вот почему я люблю Globe Soccer Awards, они честные", – сказал Роналду.

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