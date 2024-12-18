«Одним глазом плачешь, другим – улыбаешься». Кличко – о поражении от Джошуа

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Легендарный украинский боксер Владимир Кличко вспомнил бой с британцем Энтони Джошуа и оценил влияние того поединка на дальнейшую жизнь:

«Нет, я никогда не смотрел бой с Джошуа. С одной стороны, я проиграл, но с другой – некоторые вещи в моей личной жизни случились благодаря поражению. Фактически, для спорта – это было поражение, но для моей жизни – это была победа. Очень важная для меня победа.

В жизни наступает время, когда нужно изменить его активность. И это время наступило для меня в 2017 году. Как говорят немцы, одним глазом ты плачешь, другим – улыбаешься. Я не собираюсь о чем-то жаловаться. Все случилось так, как должно быть.

Я верю в судьбу. В прошлом я был спортсменом и это хорошо, потому, что те качества и принципы, которые есть в спорте, помогли мне продержаться очень долго. Поверьте, выиграть один раз или пять – это сложно, а постоянно держаться на таком уровне – еще сложнее. И сейчас, и в будущем есть другие вызовы, они всегда будут меняться», – рассказал Кличко.

Владимир Кличко встретился с Энтони Джошуа 29 апреля 2017 год, проиграл техническим нокаутом и после этого больше в ринг не выходил.

sport.ua