Петер Байер: Мы допустили одну, но ключевую ошибку

Исполнительный директор RB Петер Байер в интервью Auto Motor und Sport объяснил, что пошло не так в этом сезоне…

Петер Байер: «На самом деле произошла только одна ключевая ошибка – обновление в Барселоне, в котором мы столкнулись с конфликтом между аэродинамикой и механическими настройками.

Специалист по аэродинамике утверждал, что всё работает, просто машину не смогли правильно настроить. Настройки меняли и оказывалось, что мы движемся совершенно не в том направлении. Руководитель команды Лоран Мекис в какой-то момент понял, что мы свернули куда-то не туда. Нужно было набраться смелости и сделать несколько шагов назад.

Обновления происходят поэтапно. Скоро выяснилось, что и следующие обновления, основанные на тех, что были подготовлены к Барселоне, тоже не работают. Нам пришлось полностью перезапустить процесс».

Не сработавшие в Барселоне новинки и последующие основанные на них решения стоили команде позиций в чемпионате и десятки миллионов долларов.

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