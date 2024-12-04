Вольфф: Мы готовы написать финальную главу с Льюисом

Гонка в Абу-Даби станет последней для Льюиса Хэмилтона в составе Mercedes. Руководитель Тото Вольфф поблагодарил семикратного чемпиона мира и рассказал о целях команды на финальный гоночный уик-энд сезона.

Тото Вольфф: «После двенадцати невероятных лет мы готовы написать финальную главу нашей гоночной истории с Льюисом. Это было настоящее путешествие. Когда мы начинали работать вместе в 2013 году, то не представляли, что нас ждёт. Шесть титулов в личном зачёте, восемь Кубков конструкторов, 84 победы, 78 поулов и 153 подиума. Это самое успешное сотрудничество гонщика и команды в истории Формулы 1. Мы пережили множество приятных моментов, и вместе преодолели несколько сокрушительных падений.

Наши отношения значат гораздо больше, чем цифры и статистика. Это наследие, выходящее за рамки спорта и оказывающее долгосрочное влияние за пределами гоночной трассы. Оно направлено на увеличение разнообразия в нашем спорте и борьбу за инклюзивность. Льюис был катализатором всего этого, и мы горды и польщены тем, что работали с ним рука об руку. Эта работа не прекратится в конце года, но она началась благодаря импульсу, который дал Льюис.

Предстоящий уик-энд станет праздником всего того, чего мы достигли вместе. Связь Льюиса с Mercedes длится уже 26 лет. До сих пор каждый этап его карьеры сопровождался трехконечной звездой. Мы отдадим дань уважения этой беспрецедентной истории в Абу-Даби и на следующей неделе, посетив Куала-Лумпур, Штутгарт, а затем, наконец, Бриксуорт и Брэкли. Мы отдадим дань уважения, зная, что, хотя этот этап наших отношений подходит к концу, Льюис всегда будет частью нашей семьи.

Сейчас мы полностью сосредоточены на гоночном уик-энде. Нет лучшего способа отметить завершение нашего сотрудничества, чем сильное выступление на трассе. Вся команда сосредоточена на том, чтобы добавить в свою историю ещё одно яркое событие.

Мы хотим закончить сезон высоким результатом, ведь это поможет нам сохранить импульс зимой и в дальнейшем, когда мы откроем следующую главу нашей истории в 2025-м. С Джорджем Расселлом в качестве ведущего гонщика и Кими Антонелли в качестве талантливого дебютанта нас ждёт светлое будущее. Но давайте закончим эту главу правильно. Спасибо, Льюис! Давай в последний раз сделаем это».

Источник