В Бахрейне начался второй день тестов

В десять утра по местному времени на автодроме Сахир начался второй день зимних тестов Формулы 1 2025 года.

Команды продолжат работу с машинами, многие проведут имитацию квалификации и гонки, что позволит судить о скорости новых машин.

Погода сегодня вновь прохладная. Ветрено, облачно, днём до +15С. Ночью шёл дождь, возможен он и в течении дня. Впереди две сессии по четыре часа с часовым перерывом. Тесты должны закончиться в 19:00 по московскому времени, если не будут продлены как накануне.

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Сегодня на трассе работают

McLaren: Оскар Пиастри (утром) / Ландо Норрис (днём)

Ferrari: Льюис Хэмилтон (утром) / Шарль Леклер (днём)

Red Bull Racing: Лиам Лоусон (весь день)

Mercedes: Джордж Расселл (утром) / Кими Антонелли (днём)

Aston Martin: Фернандо Алонсо (утром) / Лэнс Стролл (днём)

Alpine: Пьер Гасли (утром) / Джек Дуэн (днём)

Haas: Эстебан Окон (утром) / Оливер Берман (днём)

Racing Bulls: Юки Цунода (утром) / Айзек Хаджар (днём)

Williams: Карлос Сайнс (весь день)

Sauber: Нико Хюлкенберг (утром) / Габриэль Бортолето (днём)

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