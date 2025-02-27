В Бахрейне начался второй день тестов

В десять утра по местному времени на автодроме Сахир начался второй день зимних тестов Формулы 1 2025 года.
Команды продолжат работу с машинами, многие проведут имитацию квалификации и гонки, что позволит судить о скорости новых машин.
Погода сегодня вновь прохладная. Ветрено, облачно, днём до +15С. Ночью шёл дождь, возможен он и в течении дня. Впереди две сессии по четыре часа с часовым перерывом. Тесты должны закончиться в 19:00 по московскому времени, если не будут продлены как накануне.
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Сегодня на трассе работают
McLaren: Оскар Пиастри (утром) / Ландо Норрис (днём)
Ferrari: Льюис Хэмилтон (утром) / Шарль Леклер (днём)
Red Bull Racing: Лиам Лоусон (весь день)
Mercedes: Джордж Расселл (утром) / Кими Антонелли (днём)
Aston Martin: Фернандо Алонсо (утром) / Лэнс Стролл (днём)
Alpine: Пьер Гасли (утром) / Джек Дуэн (днём)
Haas: Эстебан Окон (утром) / Оливер Берман (днём)
Racing Bulls: Юки Цунода (утром) / Айзек Хаджар (днём)
Williams: Карлос Сайнс (весь день)
Sauber: Нико Хюлкенберг (утром) / Габриэль Бортолето (днём)