В FIA представили технический регламент 2026 года, в основу которого положена концепция, названная Nimble car, что можно трактовать по-разному, но больше всего подходят определения «манёвренная» или «юркая машина».

Как всегда, в качестве основных целей нововведений декларируется повышение остроты борьбы на трассе и зрелищности гонок. Их суть в федерации вкратце изложили так:

– Машины следующего поколения станут на 30 кг легче, получат новые высокоэффективные силовые установки, причём батареи их гибридной части станут почти в три раза эффективнее, соответственно, генерируемая мощность будет более равномерно распределяться между двигателем внутреннего сгорания и электрическими системами.

– Благодаря активной аэродинамике шасси будут лучше соответствовать требования новых силовых установок.

– Увеличению статистики обгонов будет способствовать появление режима, который называется Override Mode («режим перегрузки»), при этом режиме гибридная часть будет способна выдавать больше энергии.

– Машины в 2026 году будут заправлять топливом, на 100% получаемого из возобновляемых источников.

– Для повышения стандартов безопасности в FIA намерены ввести ещё более строгие краш-тесты, и для чего в шасси будут интегрированы ещё более прочные энергопоглощающие структуры.

Разумеется, это лишь тезисное изложение предлагаемых изменений, но главные из них такие: активная аэродинамика, иная концепция системы DRS, которую гонщики смогут применять по своему усмотрению практически на любых участках круга, более узкие шины, но при этом обтекатели над колёсами уйдут в прошлое; сниженный граунд-эффект, заднее крыло, состоящее из трёх элементов, а дополнительных задних крыльев больше не будет, при этом геометрия торцевых пластин станет намного проще.

Прижимная сила снизится на 30%, лобовое сопротивление – на 55%. Изменятся габариты машин: они станут на 200 мм короче и на 100 мм уже.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Сегодня FIA показывает захватывающее будущее вершины автоспорта, представив новый регламент Формулы 1 для сезона 2026-го и последующих годов.

После того, как два года назад был опубликован регламент на силовые установки, мы воспользовались шансом изменить регламент на шасси, чтобы оно соответствовало потребностям новых силовых установок. В сотрудничестве с нашими партнёрами в Формуле 1, содействии десяти команд и всех заинтересованных лиц, нам удалось осуществить уникальный пересмотр регламента, который позволит нашему ведущему чемпионату соответствовать всему, что происходит в мире.

Новый регламент на двигатели уже способствовал тому, что рекордное число производителей силовых установок решили участвовать в нашем спорте. И сейчас вместе с новым регламентом на шасси, который предусматривает создание более лёгких и манёвренных машин с инновационными аэродинамическими решениями, мы создали набор правил, призванных не только улучшить гонки, но и сделать чемпионат более привлекательным для производителей силовых установок, автопроизводителей и нынешних участников.

Ключевыми особенностями регламента Формулы 1 на 2026 год являются передовые и устойчивые технологии, а также безопасность. Вместе с Формулой 1 мы стремились создать машину, которая соответствовала бы будущему элитной гоночной категории. Мы считаем, что достигли этой цели».

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «Этот регламент знаменует важную веху в будущем нашего спорта, поскольку мы с нетерпением ждём новое поколение машин и силовых установок, благодаря которым болельщики должны получить более плотную борьбу на трассе и захватывающие гонки.

Новая гибридная силовая установка, работающая на экологически устойчивом топливе, открывает огромные возможности для мировой автомобильной индустрии, поскольку решения по снижению потребления топлива могут потенциально применяться в автомобилях по всему миру, что резко сократит вредные выбросы. Потенциал силовой установки – одна из ключевых причин, почему в 2026 году в Формуле 1 будет рекордное число производителей моторов.

Мы вступаем в новый цикл технического регламента в ситуации, когда спорт находится на сильнейших позициях, чем когда-либо. Я уверен, что работа, проделанная FIA по созданию этого регламента, ещё сильнее укрепит позиции спорта в мире».

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