Прев’ю ФІНАЛУ НБА 2024. Бостон Селтікс — Даллас Маверікс

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Доброго дня шановному панству! В перервах між виключеннями світла таки дописав прев'юшку.

Але, виключення світла, як незручності — це дрібниці порівняно з тим, чим жертвують Сили Оборони України, відбиваючи агресію організованого злочинного угрупування, що називає себе "рф", видає себе за країну.

Тож вкотре варто подякувати тим, хто робить можливим не просто перегляд баскетболу, але й саме існування. Та принагідно нагадую про підтримку Збройних Сил, волонтерських організацій та всіх тих, хто залучений до оборони держави!

Вніч з 6 на 7 червня, о 03:30, розпочнеться вирішальна серія пам'ятного сезону 2023/24, в якій зустрінуться :

Фаворити, прогнозовані Фіналісти від Сходу — Бостон Селтікс! Для них майбутній Фінал стане 23м в історії френчайзу. В 17 вони здобули перемогу.

Та справжня "темна конячка" не лише Заходу, але й всієї НБА — Даллас Маверікс! Для яких це 3й Фінал в історії френчайзу, 1 чемпіонство на рахунку.

Хто стане чемпіоном? Хто впише своє ім'я в історію? Скоро дізнаємось! На це і існує прев'ю! А поки, пропоную пригадати історію, як колективи торували собі шлях до Фіналу!

Ретроспектива 🎥

Селтікс — в першому раунді здолали опір Маямі Хіт. Хоча всі пам'ятають про те, як флоридці грали цю серію без Джиммі Батлера та Террі Розіра, відсутність яких, безперечно, вплинула якщо не на хід, то як мінімум на результат серії. Дещо рідше, скромніше, люди згадують про те, що саме під час одного з матчів проти Маямі, серйозного ушкодження зазнав Крістапс Порзінгіс. Через що змушений був пропустити 5 тижнів. І невідомо в яких кондиціях повернеться у Фіналі.

В другому раунді, "кельти" не залишили жодних шансів Клівленд Кавальєрс. Тим паче, коли під кінець серії Кавс почали втрачати таких гравців як : Донован Мітчел, Каріс Лаверт. Тоді як Джарретт Аллен так і не зміг оговтатись від ушкодження ребер, якого зазнав у першому раунді.

В Фіналі Конференції, Селтікс здолали Індіану Пейсерс з рахунком 4:0. Нехай рахунок і свідчить про тотальну домінацію "зелених", проте насправді, як мінімум 3 з 4 перемог Селтікс дались їм нелегко. Я б сказав взагалі, саме Індіана повинна була перемагати у цих матчах!

Так, наприклад, Пейсерс тричі (❗️) за серію, в 4х чвертях досягали 90%+ ймовірності перемоги!

▪️97.4% в грі №1

▪️93.8% в грі №3

▪️90.6% в грі №4

Але історія не терпить "що якщо б?". Тоді як ця статистика показує, що Селтікс мають в штанях "кохонес" і при потребі готові їх дістати.

Аутсайдери Пейсерс дали бій Бостону. Незважаючи на те, що останні два матчі пропускав Тайріз Халібертон. Програли з сумарною різницею у 27 очок. Минулого року, Лейкерс, для прикладу, вихвалялись тим, що програли Наггетс у "найбільш конкурентоспроможному" свіпі в історії НБА — програвши з різницею у 24 очки.

Маверікс — в першому раунді пройшли своїх "заклятих" суперників у новітній історії Лос-Анджелес Кліпперс. Кліпперс, як і суперникам Селтікс, неповезло зі здоров'ям. Так, кращий гравець та лідер команди Кавай Леонард, не зміг виступити на найвищому рівні через ушкоджене коліно. Те саме, яке турбує його вже роками. Зіграв два матчі серії, в яких ЛАК поступились.

В другому раунді, Даллас хоч і не без проблем, проте перемогли молоду, голодну Оклахому Тандер. Яка, хоч і видала надзвичайно крутий сезон, фінішувавши на 1му місці Західної Конференції, втім, в плей-оф, Маверікс вдалось знайти слабкі місця Оклахоми, вдало ними скориставшись.

В Фіналі Конференції, в якійсь мірі, трапилась сенсація. Даллас не просто перемогли фаворитів з Міннесоти, що фінішувала 3ю на Заході! Вони зробили це у максимально впевненому стилі, здолавши опонентів в 5 матчах, закривши серію на виїзді.

Селтікс (1️⃣ місце) — Маверікс (5️⃣ місце)

Сезонна серія 2:0 на користь Селтікс

Маверікс стануть другим в історії НБА 5м посівом, що вийшов у Фінал! До цього це вдавалось Маямі, в 2020 році. Можуть стати першим 5м посівом в історії, що стали чемпіонами!

В теперішніх складах, себто після обмінів Вашингтона та Геффорда, колективи зіграли лише одного разу. Селтікс вдома розбили Маверікс 138:110.

Мавс програють ще два наступні матчі, проти Філадельфії та Індіани, після чого вони трішки підкоригують свій стартовий склад, де замість Деріка Лайвлі та Джоша Гріна появляться Деніел Геффорд та Деррік Джонс. Відтоді, з урахуванням регулярної частини чемпіонату та плей-оф, з теперішньою стартовою п'ятіркою вони мають рахунок 28-9. Це другий кращий показник в Лізі. Перший належить Селтікс 28-7.

Вшосте поспіль ми побачимо нового, неповторного чемпіона!

Історія протистояння 😤 : Кайрі Ірвінг проти Бостон Селтікс

Це одна з найбільших атракцій цієї серії, повз яку я не мав права пройти повз.

Так, влітку 2017 року, Кайрі дещо несподівано запросив обмін з Клівленду, намагаючись вийти з тіні Леброна Джеймса. Його запит привів його в Бостон, які наважились виміняти собі зіркового гарда.

Те літо було дуже вдалим для "кельтів". Яким вдалось підписати вільним агентом тоді ще топового, рівня МВЗ Гордона Хейварда, а на Драфті вибрали Джейсона Тейтума!

Тоді, здавалося, Селтікс разом з Кайрі створять потужне ядро, разом з молодими але перспективними форвардами, яке виграватиме чемпіонство за чемпіонством роками. Сам Ірвінг в день, коли його представили публіці Бостона признався, що планує перепідписати контракт з "зеленими". Далі..

Далі був морок. Селтікс хоч і подавали надії тим складом, але вже в матчі-відкритті сезону, проти Клівленду, Гордон Хейвард зазнав страшної травми ноги. Ірвінг травмувався в кінцівці сезону, через що змушений був пропустити як решту регулярки так і плей-оф, в якому Бостон з молодими форвардами програли у Фіналі Конференції Клівленду з Леброном.

Я не можу сказати зі 100% впевненістю, що конкретно ці події якось повпливали на Ірвінга, проте відтоді, аж до прибуття в Даллас, гравця наче підмінили.

Він зі сканадалом покинув Бостон. Після чого запам'ятався передусім своїми дивакуватими витівками та висловлюваннями. То він обкурював домашню арену Селтікс перед своїм поверненням, наче якийсь шаман. То він став на лого — леприкона Лакі, показово витерши об нього ноги. То в нього кидались фляшками вболівальники Селтікс.

Згодом він двічі зустрівся з Селтікс в плей-оф, в статусі гравця Бруклін Нетс. В 2021 році — здолав "кельтів" 4:1. В 2022 році — поступився їм 0:4.

З переходом в Даллас, на мою думку, Кайрі Ірвінг знайшов спокій всередині себе. Як мінімум відтоді, я не пригадую жодних ексцесів пов'язаних з ним. Навпаки, він видається адекватним ветераном, лідером роздягалки, яким і мав би бути досвідчений, 32х річний чемпіон НБА.

Тож особисто я з нетерпінням чекаю на його протистояння з Бостоном. Чи вдасться Ірвінгу зберегти холодну голову в такій важливій серії, в якій він стане "Персоною нон ґрата" для фанів Бостона? Чи його "внутрішні демони" вирвуться на свободу, під тиском Фіналу нагадають про себе?

Історія протистояння 😤 : Крістапс Порзінгіс проти Даллас Маверікс

Протистояння Порзі з Маверікс, можливо, не має настільки сильного емоційного фону, як у Кайрі з Селтікс. У ньому нема настільки темних фарб. Але в плані спортивної складової, воно точно нічим не поступається попередній історії.

Порзінгіс пішов з Нікс зі скандалом. Його обміняли в Даллас як ідеального партнера для Луки Дончича. Якраз в дебютний сезон словенця, прощальний сезон Дірка Новіцкі. КП пропустив кінцівку чемпіонату через ушкодження підколінного сухожилля. Відіграв свій перший сезон за Даллас, в "баблі", порвав меніск.

Хоча "на папері" його поєднання з Лукою й справді виглядало в якійсь мірі ідеальним, але, через ті чи інші причини воно так і залишилось ідеальним лише "на папері".

29 матчів сезону 2020/21 бігмен пропустив через такий собі "лоад менеджмент", та дрібні ушкодження, адже Порзі готували для того, щоб він був здоровий в плей-оф. Де в першому раунді, знову в протистоянні з Кліпперс, він відіграв м'яко кажучи нижче свого рівня.

Думаю після цієї серії й було прийнято рішення про майбутній обмін латвійця. Який стався вже по ходу наступного сезону.

Сам Порзінгіс у одному з інтерв'ю сказав, що він шкодує, що з цієї співпраці не вийшло навіть близько того, що очікувалось від неї. Бігмен стверджував, що причиною неуспіху стала взаємна незрілість (між ним та Лукою), непорозуміння з тренерським штабом, різниця між очікуваннями та реальністю своєї ролі в колективі.

Зрештою, я гадаю, окрім мотивації виграти турнір, що у сторони Порзінгіса, що у сторони Луки, Маверікс буде додаткова мотивація довести, що саме їх сторона була права, тоді як саме в іншій й була проблема!

Прогноз на серію 🏆 :

Перемога Селтікс 4:2 🥇

Буду оригінальним, піду проти течії. Адже читаючи соцмережі, дивлячись на результати різноманітних голосувань, у мене склалось враження, що Бостон Селтікс аутсайдери цієї пари! Що є цілковитою неправдою та тотальним нонсенсом!

Признаюсь чесно, в цій серії я симпатизуватиму та вболіватиму за Мавс. Але чесно, я не розумію хейту в сторону Селтікс. Ця команда точно на нього не заслуговує!

Ніхто не змушував Нетс обмінювати всі свої піки заради стариганів, які згодом перетворились на Брауна та Тейтума. Навіть під час Драфту, ніхто не заважав тій ж самій Філадельфії, з початку в 2016 році, замість Бена Сіммонса обрати Джей Бі, а вже в 2017 році, замість Маркела Фульца — обрати Джей Ті.

Ніхто не змушував Мілуокі жертвувати Холідеєм заради Лілларда. І явно не Селтікс винні в тому, що вони, за доволі адекватну ціну придбали, що Джру, що Дерріка Вайта та Крістапса Порзінгіса.

Тому я й справді не розумію настільки сильну ворожість в бік "кельтів" збоку НБА ком'юніті, які просто БЛАГАЮТЬ Луку Дончича та Маверікс їх "врятувати" від перемоги Селтікс. Дивно.

Тим паче за Бостон варто вболівати хоча б через те, що там грає Святослав Михайлюк! Ну, якщо не вболівати, то як мінімум не розчаровуватись їх перемозі і знайти привід цьому порадіти.

Фактори перемоги Маверікс 💪 :

Хоч я і поставив на перемогу "кельтів" з рахунком 4:2, вирішив зробити вже зі звичного пункту "Фактори серії" — два пункти, по одному окремому на колектив. Чого мене навчила серія Міннесота-Даллас так це того, що як сильно ти не був би впевнений в 6-7ми матчевому протистоянні, все може й справді завершитись набагато швидше. При чому, завершитись "в одні ворота".

📍 Фактор кращого гравця серії — Лука Дончич. Думаю ні для кого не мало б бути шоком те, що кращим гравцем серії, по праву, мав би вважатись саме Лука?

В якійсь мірі словенська реінкарнація Ларрі Берда протистоятиме не кому-небудь — а самим Селтікс!

▪️Перший скоринг чемпіон регулярки з часів Стефа Каррі (2016 рік), що виходить у Фінал НБА!

Всього за останні 50 років лише 5м баскетболістам вдавалось це зробити : Майкл Джордан, Ален Айверсон, Шакіл О'Ніл, Кевін Дюрент та Стеф Каррі.

▪️Може стати першим скоринг чемпіоном регулярки та одночасно чемпіоном НБА з часів Шакіла О'Ніла (2000 рік).

Всього 5м гравцям в історії НБА вдавалось це зробити : Джо Фулькс, Джордж Мікан, Карім Абдул-Джаббар, Майкл Джордан, Шакіл О'Ніл.

Лука вже опинився в елітній компанії. Може опинитись у ще елітнішій!

Так, у всіх трьох серіях плей-оф, Далалс були початковими андердогами. Але, саме завдяки старанням і рівню гри словенця, вони щоразу долали фаворитів та проходили далі. Фінал, як ви розумієте, не є винятком. Селтікс у ньому також, справедливо, вважаються фаворитами.

В цілому, лише в трьох серіях цього плей-оф, команда, яка вилітала, мала кращого гравця серії : Брансон проти Індіани, Йокич проти Міннесоти, ШГА проти Далласа. У всіх решта, перевага була на боці колективів, які таки мали хоч і невеличку (або велику), проте перевагу над опонентами у вигляді кращого гравця.

▪️Лука Дончич вдруге в історії НБА, після минулорічного Ніколи Йокича, може завершити плей-оф в статусі гравця з найбільшою кількістю : очок, підбирань та асистів. Окрім цього, Лука лідирує в плей-оф в таких категоріях як : перехоплення та влучні трьохочкові. Тим самим може перевершити досягнення серба!

У двох поспіль серіях до того, я віддавав перемогу командам-суперникам Маверікс. В основному через те, що я боявся повністю довіритись Дончичу через його травми. Перед Фіналом він отримав більше ніж тижневий відпочинок. Сподіваюсь, він піде йому на користь.

📍 Кайрі Ірвінг. Про метаморфози цього гравця, здається, можна написати цілу книгу. Останніми роками Кайрі був різний. Цього року, цього плей-оф, він виглядає як ніколи сфокусованим на перемозі. Я ще в житті ніколи не бачив Ірвінга настільки зарядженим, в першу чергу, на грі в обороні. І мене спала на думку одна річ :

Що, якщо справедливим правонаступником Кобі Браянта має бути саме Кайрі Ірвінг?

Після завершення кар'єри Браянтом, а тим паче після його загибелі, пошуки "наступного Кобі" посилились. Так, НБА ком'юніті довго не могло визначитись між тим, чи підходять на цю роль такі гравці як Девін Букер, Джейсон Тейтум? Адже вони були настільки близькими до легенди, в своїй грі намагаються копіювати рухи, менталітет Кобі.

Але здається і люди, в тому числі і я, призабули, що колись, близьким до Кобі Браянта був саме Кайрі Ірвінг. Який кидав виклик зіграти 1 на 1 в збірній США, який часто займався з ним на паркеті треш-током, як колись, молодий Браянт кидав виклик Майклу Джордану.

Та й окрім цього, Ірвінг у цьому плей-оф нагадав, на скільки класним він є баскетболістом!

На скільки класною у нього з Лукою є гармонія, взаємодія на паркеті, тощо. Яких вже зараз почали називати як "найкраще скоринг дуо гардів в історії"!

▪️Починаючи з сезону 1970/71, Лука та Кайрі друге дуо стартерів в беккорті, яке до Фіналу набирає сумарно 50+ очок (28.8 та 22.8 очок відповідно).

В 1992 році такими були Клайд Дрекслер та Террі Портер, які набирали 26.9 та 23.5 очок відповідно.

▪️Окрім цього, вони зіграли 4 гри в цьому розіграші, де набирали по 30+ очок за матч. Це третій кращий показник в історії плей-оф!

Вони є справжніми "асасінами" коли мова йде про кидок з середньої відстані. Саме за цим компонентом Селтікс поступались в минулій серії проти Індіана, яка знайшла значний успіх, атакуючи "кельтів" з мідренджу.

📍 Допоміжний каст. Виявляється, у Далласа дуже добре укомплектована команда.

Так, окрім мегазірок, скорерів команди, Мавс сильні практично на всіх важливих позиціях.

Дуо бігменів Деніела Геффорда та Деріка Лайвлі — є справжнім відкриттям цього плей-оф! 48 хвилин елітного атлетизму, оборони кільця, загрози алей-упів, боротьби на щитах, блок-шотах, тощо.

Особливо тішить новачок Лайвлі, який, станом на сьогодні, може сміливо вважатись одним з 2-3 кращих гравців свого Драфту! Настільки сильно він зараз виступає в плей-оф. За показником +/-, історично серед новачків, поступається тільки Ману Джинобілі.

Дуо форвардів Деррік Джонс та ПіДжей Вашингтон — є основною рушійною силою Маверікс в плані оборони на периметрі. Саме вони, зазвичай, беруть на себе обов'язок захищатись проти найкращих гравців суперників. І саме вони, як на мене, розділять між собою обов'язки щодо оборони Джейсона Тейтума та Джейлена Брауна.

Окрім цього, форварди Маверікс є досить вправними шутерами. Трьохи Вашингтона стали критично важливими в серії проти Тандер! Тоді як проти Тімбервулвз виблискував Джонс!

Решта гравців ротації Маверікс представлені : Максі Клебером, Джошем Гріном, Джейденом Харді, Данте Екзамом та Тімом Хардавейом. Кожен з яких може пригодитись в тій чи іншій ситуації, виконати певну роль.

Так, наприклад, Максі Клебер розтягуючий бігмен. Який може зіграти як поруч з Лайвлі/Геффордом, так і самостійно виконуючи роль п'ятірки.

Джош Грін та Джейден Харді стали відкриттям другої половини плей-оф. Адже на початку, Маверікс покладали сподівання на Данте Екзама, який мав виконувати функцію оборонця гардів, що може влучати з-за дуги та Тіма Хардавея, такого собі скорера з лавки.

Втім, останні два гравці дещо розчарували. Хардавей взагалі, здається, перестав бути грабельним. Його роль зумів замінити Харді, який чудово справлявся з функціями як бол-хендлера так і статичної атакуючої опції. Тоді як Гріна дуже часто використовували в обороні проти Ентоні Едвардса, в минулому раунді.

📍 Джейсон Кідд. Кідд може стати 8️⃣м тренером в історії, який зміг стати чемпіоном НБА з одним френчайзом як гравець (в 2011 році) та тренер (в 2024 році?).

Як на мене, Кідд може повноцінно вважатись окремим фактором в цій серії. Позаяк Джо Мазулла продемонстрував, по ходу регулярної частини чемпіонату та плей-оф, що він зробив певні висновки зі своєї минулорічної роботи. Втім, скепсис щодо цієї тези вважаю доречним. Тим паче, що в цьогорічному плей-оф, Селтікс так і не зустріли гідного опору, який міг би підтвердити прогрес Мазулли.

Тоді як Кідд, що по ходу регулярки, що по ходу плей-оф, демонстрував свою гнучкість та кмітливість. Звичайно, частину його заслуги можна віддати гравцям, які так чи інакше були виконавцями його ідей. І якщо б вони не змогли втілити у життя задумане, то й мови про Кідда, можливо, не було б.

Тим не менше, саме його заслугу я бачу в пошуку ідеального, збалансованого лайнапу, після дедлайну обмінів. Саме його точкові зміни, в тій чи іншій серії, грали на руку Мавс. Довіра Вашингтону, Джонсу вирішувати долю матчів в серіях проти Тандер, ТВ. Довіра Лайвлі виконувати надважливі рішення з м'ячем, після блітців проти Дончича. Довіра до Луки, Кайрі діяти в обороні проти таких зірок в ізоляції як : Джеймс Харден, Кавай Леонард.

Якщо тренерські здібності Кідда та Мазулли не завжди вдасться адекватно оцінити чи порівняти просто по причині відсутності глибоких знань, розуміння, що і як ці тренери тренують. Але в чому між ними є відмінність, яку навіть я можу відзначити — це у досвіді. Джейсон Кідд грав на подібній стадії плей-оф. Не один раз. Він відчував цей тиск. Він ставав чемпіоном!

Для Джо Мазулли, в якості головного тренера, подібний досвід вперше в житті.

Фактори перемоги Селтікс 💪 :

📍 Одна з найкращих команд в історії НБА. Можливо це занадто гучний заголовок, але перед нами й справді, статистично, одна з найкращих команд в історії НБА!

Так, Селтікс фінішували з показником Нет Рейтингу (різниця між атакуючим та оборонним рейтингами) : 11.7. Це 4️⃣й кращий показник в історії Ліги!

З першої 🔟ки, лише Голден Стейт Ворріорс та Сан-Антоніо Сперс, обидва колективи зразка сезону 2015/16 не змогли стати чемпіонами.

Вони фінішували з 64 перемогами в сезоні — 4️⃣й кращий показник в історії френчайзу.

📍 Ростер Селтікс. На папері, їх топ 6 гравців — це найкращі топ 6 гравців Ліги.

Якщо у Маверікс одне з найкращих в історії дуо гардів, в плані скорингу, назвіть мені краще дуо оборонних гардів, ніж Джру Холідей та Деррік Вайт? Можливо вам доведеться повернутись в часі аж до 90х років, згадавши Айзею Томаса та Джо Думарса з Детройт Пістонс. І ні, я не кажу, що гравці Селтікс краще. Але вже сам факт того, що їх порівнюватимуть з легендами, звучатиме як комплімент.

У Селтікс найкраще дуо, хочете називайте це форвардами, вінгами, тощо — але жодний колектив Ліги не має настільки якісних "two-way" гравців як Джейсон Тейтум та Джейлен Браун. Які, до речі, як і Лука та Кайрі до Фіналу набирають в середньому 50+ очок на двох, протягом плей-оф.

Всі вищезгадані гравці можуть на дуже високому рівні, як ініціювати атаку так і мінятись в обороні і все це робити водночас, без втрати ефективності.

Ну і звичайно Крістапс Порзінгіс та Ел Хорфорд — бігмени, що ідеально доповнюють конструкцію ростеру Селтікс. Вони можуть виступати в ролі як самостійної опції, так і знаходитись на паркеті водночас.

Звичайно, Хорфорд не так ефективно грає в ізоляціяї проти гардів. В знаки дається і його вік. Недавно йому виповнилось 38 років. Головне, щоб з ним не трапилось історії як з Крісом Полом в плей-оф 2022 року, який ДО свого Дня Народження набирав 23+10 асистів влучаючи 58% кидків з поля, тоді як ПІСЛЯ ДН : 9+6 асистів влучаючи 50% кидків з поля.

Тоді як головною проблемою Порзі було і залишається його здоров'я.

Тим не менше, вони все ще дуже ефективні, що в атаці, виконуючи функції як розтягуючих бігменів, граючи через пост, або ж в ізоляції, що в обороні, добре захищаючись 1 на 1, працюючи на підстрахуванні, проти пік-енд-роллу, що є сильною стороною Маверікс.

📍 Смерть Біла Волтона. Не знаю на скільки цей фактор легітимний, але, як показує практика, гравці найвищого рівня часто шукають мотивацію навіть в таких дрібницях як конфлікти з фанатами на трибунах. Тоді як смерть легендарного гравця, що тісно пов'язаний з френчайзом Селтікс, може мати позитивний вплив, в плані мотивації, як це було в 2020 році з Лос-Анджелес Лейкерс та трагічною загибеллю Кобі Браянта.

МВП Фіналу 🏆 :

Джейсон Тейтум 🏅

Передбачається, що Джру Холідей має стати основним оборонцем Луки Дончича. Що, якщо це фігня?

Пригадайте минулий сезон, серію Маямі Хіт проти Мілуокі Бакс, в якій Джиммі Батлер витирав Джру Холідеєм паркет. При всій топовості та повазі до Джру, він не є ні Богом, ні Ісусом Христом. І навіть у нього, в обороні, є певні ліміти. І якщо проти менших оборонців, він чудово справляється : що він буде робити проти Луки Дончича?

Якому, як він показав на практиці, не страшні ні Дорти, ні МакДеніелси, ні Джорджі. Менші, більші оборонці. Масивніші, мобільніші. Ні гарди, ні форварди, ні центрові.

В якийсь момент, я гадаю, до Селтікс, до Мазулли, повинне буде прийти розуміння, що варіантом перемоги стане переведення оборонятись проти Луки Дончича — Джейсона Тейтума.

І ось тут, нарешті, повинна засяяти зірка форварда Селтікс!

В Фіналі 2015 року, МВП серії став Андре Ігуодала.

Так, Леброн тоді набирав 36+13+9. І хоча кращим гравцем ГС був все таки Стеф Каррі, саме між Ігуодалою та Джеймсом відбувалось голосування за звання МВП.

Щось подібне, вважаю, станеться і цього разу. Де кращим гравцем серії буде Лука Дончич, набираючи умовні 35+12+11. Тоді як в Селтікс виявиться, що їх ультимативна зброя Крістапс Порзінгіс працюватиме на повну і проти нього Маверікс не матимуть жодної відповіді.

Але ж не віддавати нагороду переможеному в серії, або ж латвійському центровому, що пропустив половину постсезону?

Ось тут, як на мене і стане вирішальним фактором те, хто зіграв максимально якісно на двох половинах майданчику, але чий вклад, особливо в обороні, проти кращого гравця серії, матиме вирішальний вплив.

pics from : nba.com

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