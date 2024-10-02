Pirelli и Mercedes завершили тесты дождевых шин

В среду на французской трассе Маньи-Кур завершились двухдневные тесты прототипов дождевых шин для сезона 2025 года с участием команды Mercedes.

Если в первый день сильный дождь не дал как следует поработать на трассе, то во второй тесты получились продуктивными. Джордж Расселл сменил Мика Шумахера за рулём W15 и проехал 85 кругов. Британский гонщик смог оценить не только дождевые, но и промежуточные шины. Лучший круг Джордж проехал с результатом 1:28.428 с.

На следующей неделе Pirelli проведёт ещё одну двухдневную серию тестов. Во вторник и среду в Муджелло будут работать сразу три команды. Red Bull Racing и Ferrari займутся тестами шин для следующего сезона, а в McLaren поработают с прототипами для 2026 года.

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