АПЛ. Ньюкасл — Вест Хэм 0:2. Лопетеги шокирует Сент-Джеймс Парк

Когда разница в реализации моментов слишком велика

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Команда Хулена Лопетеги в этом сезоне играет настолько неубедительно, что испанский специалист является одним из фаворитов на следующее увольнение в АПЛ среди букмекеров. Тем не менее, Хулену продолжают доверять владельцы "Вест Хэма" и работа продолжается. Выезд в Ньюкасл не сулил ничего положительного, учитывая неплохую форму "сорок" в последних матчах (они выиграли три последние игры).

В первые минуты были именно такими, как можно было ожидать: атаки от хозяев, классные комбинации и скорости. Александер Исак лишь немного залез в офсайд перед тем, как забить свой гол после выхода на свидание с вратарем. И все же положение вне игры, поэтому гол отменен.

Ничего не предвещало беды, но один случайный угловой изменил настроения на стадионе. Подача от Пакета и точно удар головой от набегающего Томаша Соучека. Счет открыт и этот гол на некоторое время остановил атакующие наступления подопечных Эдди Хау, однако ненадолго.

Далее "сороки" продолжили играть в своем стиле, вот только не удавалось нанести тот самый точный удар. Очень близкими к этому удару были Исак и Уиллок, но мимо ворот. Во втором тайме все это продолжилось, несмотря на попытку Хау изменить баланс, выпустив на поле Барнса вместо Уиллока и опустив Жоэлинтона ниже в полузащиту.

Атакуют хозяева, а забивают снова гости. На этот раз не после стандарта, а с игры. Началось все с перехвата Пакеты, который отдал на фланг на Джаррода Боуэна, который заприметил забегание Ван-Биссаки в штрафную и выкатил на него. Правый защитник не побоялся пробить с острого угла и круглый от стойки залетел в ворота. 0:2 и это настоящий шок. Мастер-класс от подопечных Лопетеги, они показали, как по-настоящему надо реализовывать свои небольшие шансы. У них было именно то, чего не хватало "сорокам": убийственная реализация.

Второй гол также заставил весь "Ньюкасл" приостановиться и переосмыслить происходящее. Именно в это время они снова пропустили несколько хороших атак и "молотобойцы" немного набили себе статистику по ударам. На самом деле, из этого ступора хозяева поля в итоге так и не вышли. Несколько намеков на неплохие моменты и несколько ударов издали завершились безуспешно.

Вот такая неожиданная победа подопечных Хулена Лопетеги на выезде. Благодаря ей они сравнялись по очкам с "Борнмутом" (у обоих по 15), а "Ньюкасл" потерял возможность подняться на 4-е место, "сороки" падают на 10-е.

АПЛ, 12-й тур

Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Ньюкасл" — "Вест Хэм" 0:2

Голы: Соучек (10), Ван-Биссака (53)

"Ньюкасл": Поуп — Ливраменто, Шер, Келли, Холл — Лонгстафф (Тонали, 57), Гимараес (Триппьер, 84), Уиллок (Барнс, 46) — Гордон (Уилсон, 68), Исак, Жоэлинтон (Мерфи, 69)

"Вест Хэм": Фабьянский — Ван-Биссака, Тодибо (Мавропанос, 57), Килман, Эмерсон (Цоуфал, 75) — Соучек — Боуэн, Солер (Родригес, 84), Пакета, Саммервилл (Ирвинг, 84) — Антонио (Ингз, 75)

Предупреждения: Келли (61)

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