Катержина Синякова четвертый раз завершит год на первой строчке парного рейтинга

Чешская теннисистка Катержина Синякова гарантировала себе первую строчку в парном рейтинге по итогам 2024 года



Катержине Синяковой в четвертый раз покорилось это достижение (ранее в 2018, 2021, 2022). Она стала третьей теннисисткой в истории с таким результатом, после Кары Блэк (Зимбабве) и Лизель Хубер (США). Рекордсменкой является американская теннисистка Мартина Навратилова, которая пять раз завершала год на первой строчке рейтинга

В этом сезоне 28-летняя Катержина Синякова выиграла пять титулов, среди которых два “мэйджора”: Дубай (WTA 1000/вместе с Сторм Хантер), Roland Garros (вместе с Коко Гауфф), Wimbledon (вместе с Тэйлор Таунсенд), Прага (WTA 250/вместе с Барборой Крейчиковой), Гуанчжоу (WTA 250/вместе с Чжан Шуай), а также сыграла в финале турнира в Индиан-Уэллс (WTA 1000/вместе с Сторм Хантер).

Синякова проводит сейчас 124-ю неделю в статусе первой ракетки мира в парном разряде, что является шестым результатом в истории.

На этой неделе она вместе с Тэйлор Таунсенд выступает на Итоговом чемпионате WTA. После двух побед в группе, теннисистки гарантировали себе место в полуфинале.

btu.org.ua