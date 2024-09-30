«У меня есть стиль для победы». Непобежденный чемпион бросил вызов Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Непобежденный на профи-ринге чемпион мира по версии IBF в крузервейте австралиец Джей Опетая рассказал, что хотел бы в будущем подраться с обладателем поясов WBC, WBA, IBO и WBO украинцем Александром Усиком.

«Я очень уважаю Усика и хотел бы с ним разделить ринг. Я видел, как он побеждал на Олимпиаде в Лондоне. Я всегда был близок к вершине и ждал своей возможности. Я хотел бы драться с таким бойцом как Усик, и я чувствую, что у меня есть достаточный стиль, чтобы победить его», – сказал Опетая.

Ранее Опетая поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua