Примера. Вильярреал — Лас-Пальмас 3:1. Фактор Алекса Баэны

Восходящая звезда набирает обороты

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"Вильярреал" дома все-таки дожал команду, которая не побеждает в Ла Лиге с 10 февраля.

Странно даже, что "Лас-Пальмас" так долго держался. Да, пропустил в контратаке от Пепе, но и свои моменты имел — Конде хорошо спас после ударов Фабио Силвы и Макберни.

Или взять гол Фабио — ну какой пас отдал Янузай, а?

Но у Марселино было чем ответить — на поле вышел лучший ассистент топ-лиг прошлого сезона Алекс Баэна, и это уничтожило игру островитян.

С Баэной "Вильярреал" пенальти заработал (Алекс сам не забил), дважды забил из офсайдов, создал кучу моментов и лишь на 84-й минуте Тьерно Барри сподобился замкнуть дежурный отменный навес от плеймейкера, который в добавленное время еще и сольный проход с голом выдал.

Пора Алексу в более сильный клуб, это факт. Пока же он тащит "Вильярреал" на 3-е место, у них 17 очков. У "Лас-Пальмаса" – 3 балла, он 20-й.

8-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" – "Лас-Пальмас" – 3:1

Голы: Пепе, 45, Барри, 84, Баэна, 90+7 — Фабио Силва, 47

"Вильярреал": Конде — Фемения, Байи, Логан Кошта, Кардона (Бернат, 87) — Ахомаш (де ла Торре, 77), Парехо, Гейе (Комесанья, 77), Денис Суарес (Баэна, 46) — Пепе (Терратс, 88), Барри

"Лас-Пальмас": Хоркаш — Алекс Суарес, Эрсог, Алекс Муньос, Бенито Рамирес (Росада, 78) — Янузай (Луйодис, 77), Эссугу (Мата, 86), Кириан Родригес (Хави Муньос, 62), Молейро — Макберни (Фустер, 62), Фабио Силва

Предупреждения: Алекс Суарес, 29, Хоркаш, 50, Фабио Силва, 52

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