Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный боксер Рой Джонс назвал четырех лучших боксеров в истории. На первое место бывший чемпион мира поставил Мухаммеда Али.

«Очень трудно сказать, но если бы мне пришлось составить свой собственный список, я бы поставил Мухаммеда Али на первое место. Шугара Рэя Робинсона на второе, Роберто Дюрана на третье, а Майка Тайсона где-то на четвертое», – сказал Рой Джонс.

Ранее легендарный американский боксер Рой Джонс вспомнил спорный удар в первом поединке между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком в Польше.

sport.ua