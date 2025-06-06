Бывший чемпион: «Это повлияло на всю карьеру Ломаченко. Поставило метку»

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Бывший чемпион мира, а ныне эксперт на британском телевидении Джонни Нельсон считает, что Василий Ломаченко, который объявил о завершении карьеры, добился в профи карьере не так много, как мог бы.

«Ломаченко – невероятный боксер, однако в профи он добился меньшего, чем мог бы. Он достиг очень многого, но тот факт, что мы говорим, мол, этого недостаточно, показывает, какой на самом деле у Ломаченко высочайший уровень. Это просто вау».

«Мне жаль, что уже во втором поединке в профи он проиграл Орландо Салидо. Это сразу поставило метку – Лому можно победить», – сказал Нельсон.

В 2014 году Ломаченко уступил Салидо раздельным решением судей.

Это было единственное поражение до неудач в боях с Тео Лопесом и Девином Хейни в 2020 и 2023 годах.

Как мы теряли Ломаченко. Анатомия деградации

sport.ua