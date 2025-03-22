Александр УСИК: «Мы сейчас в этом очень сильно нуждаемся»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и WBC Александр Усик высказался о восстановлении энергетического сектора Украины.

«Невероятно, что после каждой атаки, какими бы масштабами ни были разрушения, энергетики продолжают ремонтировать оборудование и возвращать украинцам свет. Эти люди сами излучают свет и надежду.

Мы нуждаемся в помощи мира в восстановлении энергетического сектора, это наша общая борьба за свет», – сказал Александр.

Ранее стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг.

sport.ua